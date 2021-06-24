Губернатор Дюмин присвоил звание "Почетный гражданин Тульской области" Сергею Шойгу

ТУЛА, 24 июня. /ТАСС/. Губернатор Алексей Дюмин подписал указ о присвоении звания "Почетный гражданин Тульской области" министру обороны РФ Сергею Шойгу. Это сделано в знак благодарности за помощь в возрождении Тульского суворовского военного училища, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вклад в социально-экономическое благополучие региона, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сегодня прошло очередное заседание комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Тульской области". На заседании комиссии рассмотрены предложения жителей региона, родителей воспитанников Тульского суворовского военного училища, ветеранских и воинских общественных организаций о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Тульской области" министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу", - говорится в сообщении.

По итогам заседания комиссии губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующий указ. "Эта высшая региональная награда - знак благодарности жителей Сергею Кужугетовичу за возрождение Тульского суворовского военного училища, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вклад в социально-экономическое благополучие региона", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что звание "Почетный гражданин Тульской области" ежегодно присваивается не более чем трем гражданам РФ. За предыдущие годы им удостоены в том числе известные конструкторы-оружейники Николай Макаровец, Аркадий Шипунов, уроженец Тулы академик Валерий Легасов и несколько других людей, имеющих значительные заслуги перед Россией и Тульской областью.

Тульское суворовское военное училище было сформировано на основании постановления Государственного комитета обороны от 4 июля 1944 года, торжественное открытие состоялось 7 ноября, учебное заведение расформировали в 1960 году, за 16 лет его работы выпускниками стали более 900 человек. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о возрождении училища. За рекордно кроткие сроки к сентябрю того же года были построены трехэтажное главное здание, два четырехэтажных спальных корпуса, трехэтажная столовая, медпункт, крытый спорткомплекс и ряд других сооружений. Суворовское училище находится в ведении Министерства обороны РФ, обучение в нем проходят около 400 человек.