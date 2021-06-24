Ограничения на курортах Кубани будут распространяться на федеральную территорию Сириус

СИРИУС /Федеральная территория/, 24 июня. /ТАСС/. Введенные в Краснодарском крае с июля и августа ограничения по размещению туристов в гостиницах будут в полной мере распространяться и на туристскую инфраструктуру федеральной территории Сириус, сообщил ТАСС в четверг врио главы федеральной территории Андрей Столяров.

"Здоровье жителей и гостей федеральной территории Сириус является безусловным приоритетом администрации. Поэтому ограничения, введенные в Краснодарском крае, в полной мере будут распространяться и на федеральной территории", - сказал Столяров.

В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 1 октября, которым закреплено, что с 31 июля средства размещения туристов будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или вакцинированных от коронавируса граждан, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления, наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.