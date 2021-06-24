Глава Коми сообщил, что коронавирус стал активно распространяться вглубь региона

По словам Владимира Уйбы, начали активно болеть жители Корткеросского и Усть-Куломского районов, при этом прививки в регионе ставят не очень активно

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция стала активно распространяться из больших городов Республики Коми "вглубь ее территории", в сельские районы. Помимо жителей Сыктывкара и Ухты стали активно болеть жители Корткеросского и Усть-Куломского районов, при этом вакцинируются граждане пока не очень активно, сообщил в четверг глава республики Владимир Уйба.

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"У нас сегодня 111 вновь заболевших, это много, выздоровело всего 44. Антилидеры - это Сыктывкар, Ухта, там 35 и 27 заболевших соответственно, но добавляются сельские территории - Корткерос и Усть-Кулом, инфекция пошла вглубь республики", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте". При этом привито 122 308 человек (первым компонентом), этого мало, констатировал глава региона. "Мы всячески уводим республику от ограничительных мер, но не все зависит от нас, управленцев. Мы пока ввели ограничение, рекомендовали перевести 30% работников на дистанционный режим работы и людей старше 65 лет, но это минимум. Чтобы не перейти черту и снова не закрывать сферу услуг, торговлю, общественный транспорт, я вновь возвращаюсь к вопросу прививок. Крайне ответственно должны подойти руководители учреждений, предприятий, именно на вас лежит ответственность, будет ваше предприятие закрыто или оно продолжит работать, поскольку получен коллективный иммунитет", - сказал глава республики.