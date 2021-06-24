Все волгоградские чиновники, не имеющие противопоказаний, пройдут вакцинацию от COVID-19

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Все сотрудники органов исполнительной власти Волгоградской области и работники подведомственных им организаций пройдут обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, за исключением имеющих противопоказания и антитела. Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Андрей Бочаров, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации по итогам заседания регионального оперштаба.

"Губернатором поставлена задача обеспечить стопроцентную вакцинацию работников органов исполнительной власти Волгоградской области, а также работников подведомственных им организаций, за исключением имеющих противопоказания, а также лиц, имеющих антитела. Федеральным органам власти и органам местного самоуправления также рекомендовано обеспечить вакцинацию всех своих работников. Власти проработают дополнительные меры стимулирования в ходе проведения массовой вакцинации жителей", - говорится в сообщении.

Вакцина поступает в регион согласно графику Минздрава России и оперативно распределяется в прививочные центры, защиту от COVID-19 уже получили 371 тыс. человек. В общем числе привитых - люди старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями. Бочаров поблагодарил всех прошедших вакцинацию за ответственную гражданскую позицию - по отношению к себе, к своим родным и близким, ко всем жителям Волгоградской области. Он отметил, что он и члены его семьи уже прошли ревакцинацию.

"Темп [вакцинации] неплохой, но считаю его пока недостаточным, чтобы не допустить взрывного характера распространения новых, более агрессивных штаммов коронавирусной инфекции. Важно не допустить остановку работы предприятий и организаций, не останавливать работу регионального сектора экономики. Но если мы увидим серьезный рост заболеваемости, непринятие мер со стороны руководителей предприятий (по вакцинации работников), мы вынесем на решение оперштаба предложение о приостановке деятельности таких предприятий. Жизнь и здоровье людей важнее", - цитирует Бочарова пресс-служба обладминистрации.

По данным регионального оперативного штаба, в Волгоградской области на четверг зарегистрировано 61 998 случаев заражения (плюс 112 человек за сутки). С начала пандемии от коронавируса вылечились 58 829 человек (плюс 78 за сутки). В регионе зафиксировано 1 478 смертельных случаев от СОVID-19.