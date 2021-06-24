Ведущий инфекционист Италии считает, что перенесшим ковид достаточно одной дозы вакцины

РИМ, 24 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Один из ведущих инфекционистов Италии директор генуэзской клиники инфекционных заболеваний госпиталя "Сан-Мартино" Маттео Бассетти считает, что перенесшим вызываемое коронавирусом заболевание достаточно привиться одной дозой вакцины не ранее чем через три месяца после выздоровления. Об этом он сообщил в четверг в беседе с корр. ТАСС, уточнив, что решение о необходимости второй дозы может приниматься на основе количества выработанных антител.

"Тем, кто вылечился от ковида, одной дозы должно быть достаточно. Нужно подождать не менее трех месяцев после выздоровления и привиться первой дозой вакцины, после чего проверить уровень антител. Как правило, как показывает практика, одной дозы достаточно, но в данном случае имеет смысл сдать анализ на антитела и, исходя из результата, решать вопрос о необходимости второй дозы. Если реакция достаточно сильная, второй дозы не требуется", - сказал специалист.