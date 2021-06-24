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Пандемия COVID-19

В Дагестане отменили выпускные вечера

Власти региона считают, что данная мера поможет улучшить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в республике

МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Выпускные вечера отменили в Дагестане из-за эпидемической обстановки в республике. Об этом в четверг ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Дагестана Айшат Хабибова.

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"К сожалению, в этом году выпускных вечеров не будет. Мы уже получили от управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан документ, который запрещает проведение выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях региона. Эту информацию мы довели до глав муниципальных образований, и все понимают, что такое решение принято из-за эпидемиологической обстановки в республике", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, подобные меры помогут улучшить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

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