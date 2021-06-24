Байден считает закрытие гонконгской газеты "Пинго жибао" ударом по независимой прессе

ТАСС, 24 июня. Президент США Джо Байден в четверг осудил принудительное закрытие гонконгской оппозиционной газеты "Пинго жибао" (Apple Daily), назвав это ударом по независимым СМИ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Усиливающиеся репрессии со стороны Пекина достигли такого уровня, что "Пинго жибао", необходимый оплот независимой журналистики Гонконга, теперь прекратила издаваться. При помощи арестов, угроз и принуждения в рамках закона о национальной безопасности, который предусматривает наказание [за проявление] свободы слова, Пекин настаивает [на своем праве] использовать власть, чтобы подавлять независимые медиа и заглушать голоса несогласных", - указал американский лидер.

Байден отметил, что журналистика не является преступлением, а независимые средства массовой информации играют важную роль в благополучном обществе. "Пекин должен прекратить атаку на независимую прессу и освободить всех задержанных журналистов и руководителей СМИ", - заключил глава Белого дома.

23 июня руководство "Пинго жибао" заявило о прекращении работы с четверга, указав, что принимает во внимание безопасность персонала и проблему ресурсов.

17 июня около 500 полицейских провели обыски в редакции "Пинго жибао" и ее головного медиахолдинга Next Digital Media, задержав пять руководящих сотрудников. Против двоих из них, включая главного редактора газеты Райна Ло, были выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы нацбезопасности.

"Пинго жибао" и медиахолдинг Next Digital Media принадлежат арестованному в конце прошлого года 73-летнему оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в Гонконге.