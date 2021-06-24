В Омане одобрено экстренное применение "Спутника V"

КАИР, 24 июня. /ТАСС/. Власти Омана выдали разрешение на экстренное применение четырех препаратов против коронавируса, включая российскую вакцину "Спутник V". Об этом сообщил в четверг на специальном совещании правительства генеральный директор департамента по общему надзору за заболеваниями при Минздраве султаната Сейф бен Салем аль-Абри.

"Лицензии на экстренное использование в стране выданы для четырех вакцин, а именно для [препарата американской компании] Pfizer и [ее германского партнера] BioNTech, вакцины [британско-шведской компании] AstraZeneca, [российского препарата] "Спутник V", а также для [китайской вакцины] Sinovac", - приводит его слова газета Times of Oman.

Как отметил чиновник, к настоящему моменту жители султаната получили 1,5 млн доз препаратов против коронавируса. Как ожидается, с июля по ноябрь в страну поступят порядка 3,2 млн доз различных вакцин.

"Каждый день в Омане вакцину получают не менее 40 тыс. человек", - указал директор управления по контролю за инфекционными заболеваниями при Минздраве Бадр бен Сейф ар-Равахи. "Ни одна категория граждан не будет исключена из программы вакцинации, в том числе в нее теперь добавлены и беременные женщины, поскольку используемые в Омане вакцины безопасны для них", - добавил представитель ведомства.

Власти Омана планируют осуществить до конца нынешнего года вакцинацию 3,2 млн жителей страны (население султаната - порядка 4,9 млн человек). В 2020 году разрешение на использование в султанате получили вакцина производства компаний Pfizer и BioNTech, а также препарат фирмы AstraZeneca. В декабре в Оман поступили первые партии вакцины Pfizer и BioNTech, а 3 апреля Минздрав информировал о прибытии в страну первой партии препарата AstraZeneca.

По последним данным, с начала пандемии в султанате зарегистрировано 256 542 случая вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, 224 077 человек уже выздоровели. Не менее 2 848 пациентов умерли от последствий заражения.