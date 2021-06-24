Роспотребнадзор предписал общепиту в Ялте перейти на одноразовую посуду

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Предприятиям общественного питания в Ялте Роспотребнадзором предписывается перейти на использование одноразовой посуды, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым Роспотребнадзор продолжает круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, в Ялте начали обследовать водопроводные сети с целью выявления их повреждений и дезинфекции резервуаров чистой воды.

Также Роспотребнадзор провел подсчет жителей Ялты, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям. "Начата иммунизация населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне", - добавляется в сообщении.