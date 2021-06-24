Власти Тульской области рекомендовали приостановить работу ночных клубов, баров и дискотек

ТУЛА, 24 июня. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в четверг внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, рекомендовав приостановить ночную работу клубов, баров, дискотек, кальянных и ряда других заведений. Также рекомендовано сократить до 30% наполняемость залов в кинотеатрах, театрах, цирке и спортобъектах, сообщила пресс-служба облправительства.

"Рекомендовано не более, чем на 30% заполнять помещения театров, кинотеатров и спортивных объектов; ограничить посещение общественных пространств и работу всех развлекательных заведений в ночные часы (с 00:00 до 06:00); приостановить работу детских игровых комнат, аттракционов и фуд-кортов в торговых центрах", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Также всем гражданам, находящимся в Тульской области, рекомендовано воздержаться от посещения территорий парков культуры и отдыха, общественных территорий с 00:00 до 06:00.

Дюмин подчеркнул, что для региона является нежелательным введение жестких ограничительных мер в связи с ухудшением эпидобстановки. "Правительство Тульской области делает все, чтобы не допустить роста распространения инфекции, но наши возможности не безграничны. Не все зависит от органов власти. Поэтому в очередной раз обращаюсь к жителям области с просьбой соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и, если нет противопоказаний, пройти вакцинацию", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Ранее власти региона рекомендовали работодателям с 15 июня перевести на дистанционный режим не менее 30% работников, не прошедших вакцинацию, вели обязанность использовать маски посетителями всех зрелищных мероприятий, даже если они проводятся на открытом воздухе. С 18 июня в Тульской области запретили проводить все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия. Также ограничили время работы предприятий общественного питания с 00:00 до 07:00.

По данным на 24 июня, в регионе с сначала пандемии коронавируса выявлено 41 878 случаев заражения, в том числе 136 - за последние сутки. Выздоровели 38 942 человека, 2 177 пациентов умерли.