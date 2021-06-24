Госслужащие Петербурга, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, перейдут на удаленку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Государственные служащие Санкт-Петербурга, которые не пройдут вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны будут перейти на удаленный режим работы. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала "78" в четверг.

"Если ты государственный служащий, ходишь на государственную службу, тебе могут предъявить соответствующие требования. <…> Мы должны сохранить, прежде всего, кадровый потенциал, который сегодня обслуживает город. Я имею в виду учителей, врачей, транспортников, энергетиков. <…> Поэтому я подписал такое постановление, обязывая прививаться или уходить на удаленку", - рассказал Беглов.

Ранее в городе ввели постановление, согласно которому до 15 августа 65% государственных служащих, включая сотрудников подведомственных организаций, должны будут пройти вакцинацию.

Беглов сообщил, что собирается привиться повторно. Кроме того, губернатор поблагодарил предприятия и организации, добровольно взявшие на себя обязательства по организации вакцинации своих сотрудников. "Мы нашли понимание у рестораторов, работников общепита, представителей крупных торговых центров. В некоторых местах даже размещаются таблички о том, что коллектив организации привит. Это ответственная позиция", - сказал он.

Сейчас в Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках создали выездные прививочные бригады. Часть из них прививают в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в том числе и в торговых центрах. С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 822 815 человек, из них 681 777 полностью завершили цикл вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 461 701 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 434 811 человек, умерли 15 695. За последние сутки в городе выявили 1 143 случая заражения.