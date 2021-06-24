Роструд разъяснил законность отстранения от работы человека без прививки от коронавируса

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Согласно Федеральному закону, сотрудника без профилактических прививок могут отстранить от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Такое пояснение Роструда опубликовано в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф.

"Как разъяснили в Роструде, Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Один из таких случаев - нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". "В нём указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении", - сообщает Telegram-канал.

Постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям, согласно законодательству, выносят при угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах РФ.

Прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. "Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан", - говорится в сообщении.

По состоянию на июнь 2021 года, постановления об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер приняты более чем в 10 регионах страны. Процент работников, которые должны быть привиты, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте РФ. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания, установленные методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами "Гам-Ковид-Вак", "Эпиваккорона" и "Ковивак", отмечает Telegram-канал.