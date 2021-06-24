Россия заявила в СПЧ о невысокой отдаче от работы спецдокладчика ООН по образованию

ЖЕНЕВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия считает невысокой отдачу от работы спецдокладчика ООН по образованию Боли Барри. Из поля зрения этого эксперта на системной основе выпадает острая тема дискриминации прав русскоязычного населения в прибалтийских республиках и на Украине, заявила в четверг делегация РФ на проходящей в Женеве 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Сейчас практическая отдача от работы спецдокладчика представляется нам весьма невысокой", - отметила, выступая на сессии, представитель российской делегации Кристина Сукачева. "На системной основе из поля его зрения выпадает общеизвестная и, к сожалению, сохраняющая остроту тема последовательной дискриминации русскоязычного населения в прибалтийских республиках и на Украине. Между тем она включает такой чувствительный и критически важный аспект, как создание условий для образования представителей национальных меньшинств на родном языке", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, особенно странно подобный подход Боли Барри "смотрится на фоне набирающего сейчас силу скандала вокруг продвижения официальным Киевом проекта закона о коренных народах, задуманного для того, чтобы дополнительно укрепить и без того дискриминационные устои в современном украинском государстве". Российская делегация призвала спецдокладчика "обратить наконец внимание на ситуации с выполнением Украиной и прибалтийскими странами своих международных обязательств в сфере образования".