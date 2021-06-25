В РФ 25 июня пройдет Всероссийский школьный выпускной

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минпросвещения в условиях пандемии коронавируса проведет в пятницу Всероссийский школьный выпускной в дистанционном формате, сообщила пресс-служба министерства. Ожидается, что к выпускникам с напутствиями обратятся президент России Владимир Путин, педагоги и известные артисты.

"25 июня состоится Всероссийский выпускной - 2021. Напутственные слова скажут любимые учителя - классные руководители и педагоги дополнительного образования, в том числе центров "Точка роста" Минпросвещения России", - говорится в сообщении. Как отмечал ранее в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, с традиционным обращением к выпускникам выступит президент России.

"Теперь для вас наступает время применить полученные знания, реализовать намеченное, ставить серьезные цели для достойной жизни. Уверен, вы готовы к настоящим делам, сотрудничеству с сильными единомышленниками, продуктивной учебе, готовы к тому, чтобы создавать стабильное будущее для себя и России", - обратился к выпускникам школ глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.

Трансляция праздника начнется в 12:00 по московскому времени в официальном аккаунте Минпросвещения во "ВКонтакте". Лейтмотивом праздника станет Год науки и технологий. В пресс-службе отметили, что юные изобретатели, в том числе ученики детских технопарков "Кванториум", покажут зрителям свои разработки и расскажут о своих научных достижениях.

Выпускников поздравят звезды российского кино, театра и эстрады, активисты Российского движения школьников, выпускники - победители международных олимпиад, конкурсов Минпросвещения, выдающиеся спортсмены. Кроме того, в этом году специально к празднику группа DaBro и музыкальный коллектив "Хор Турецкого" записали совместную песню.

Также запланированы различные акции для выпускников в социальных сетях. В "Одноклассниках" они могут под хештегом #НашВыпускной поделиться снимками с выпускных вечеров 2021 года, в социальной сети ТikТok под хештегом #Выпускной2021 - рассказать о своих успехах и талантах, раскрытых в школе.

Выпускные в Москве и Подмосковье

Глава Минпросвещения ранее заявлял, что решение о проведении очных выпускных в школах в условиях пандемии должны принимать власти регионов.

В Москве общегородской выпускной в Парке Горького отменили из-за ухудшения эпидобстановки. Как сообщили в департаменте образования и науки столицы, школы сами принимают решение об организации выпускного вечера и датах его проведения. Они могут организовать праздник на своей территории с соблюдением всех санитарных требований. При проведении мероприятия в школе количество человек в помещениях будет ограничено, однако у родных выпускников будет возможность посмотреть видеозапись и онлайн-трансляцию.

В подмосковных школах выпускные пройдут в традиционном очном формате. Мероприятия проведут либо отдельно для каждого класса, либо на свежем воздухе. Дату выбирает сама школа - 25 или 26 июня. Родители смогут присутствовать на празднике, но только соблюдая необходимые эпидемиологические меры. При этом общегородские выпускные в целях безопасности власти Московской области отменили.