На mos.ru стало возможным получить QR-код для посещения "бесковидных" ресторанов в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сервис immune.mos.ru заработал на сайте мэра и правительства Москвы. С его помощью жители и гости столицы могут получить QR-код для посещения "бесковидных" ресторанов.

"Организации могут запрашивать у посетителей QR-код, подтверждающий статус вакцинации, переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста", - значится на главной странице сервиса. Здесь также расположены две кнопки для получения QR-кода - для граждан РФ и иностранцев.

Сотрудники заведений будут проверять QR-коды на входе, сверяя данные с паспортом. Чтобы получить QR-код для посещения ресторанов необходим отрицательный ПЦР-тест, сданный только в столичной клинике.

Вакцинированные в регионах России граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве, предъявив QR-код с сайта госуслуг. Иностранцы смогут посещать московские рестораны с QR-кодом, который они могут получить, сдав отрицательный тест на коронавирус в одной из столичных клиник. Несовершеннолетние смогут посетить "бесковидные" рестораны также при предъявлении на входе QR-кода по результатам ПЦР-тестирования либо в сопровождении взрослых, у которых будет при себе QR-код.

Граждане с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 смогут посетить "бесковидные" рестораны в Москве, предъявив на входе QR-код по результатам ПЦР-тестирования. Это же правило действует для тех, кто переболел бессимптомно и узнал об этом, сдав тест на антитела.