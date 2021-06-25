Австрия направила машины скорой помощи и вертолеты в Чехию после торнадо

ВЕНА, 25 июня. /ТАСС/. Австрия направила спасателей, медиков и санитарные вертолеты для оказания помощи пострадавшим от торнадо жителям населенных пунктов юго-востока Чехии. Об этом сообщил в четверг Красный Крест федеральной земли Нижняя Австрия, которая граничит с Чехией.

В общей сложности этот австрийский регион направил в Чехию более 30 машин скорой помощи и реанимации, спасателей и два вертолета, говорится в сообщении Красного Креста Нижней Австрии в Facebook.

Как сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на экстренные службы Австрии, медицинские учреждения республики приведены в состояние повышенной готовности для возможного приема и оказания помощи пострадавшим из Чехии.

Чешские спасатели ранее сообщили о погибших и порядка 150 пострадавших в результате торнадо и сильного ветра в четверг на юго-востоке Чехии. В общей сложности от торнадо пострадали семь населенных пунктов в Южноморавском крае. Под развалинами жилых домов находятся люди, ведутся спасательные работы.

По словам представителя Объединенной службы спасателей и пожарных Чехии Гедвиги Кропачковой, чешским специалистам помогают и коллеги из Словакии. Она также отметила, что временно остановлено движение по скоростной магистрали, соединяющей Чехию с Австрией и Словакией. Один из ее участков отведен для посадки вертолетов и парковки машин скорой помощи. Часть пострадавших будет направлена в австрийские и словацкие больницы.