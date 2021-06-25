ICAO рассмотрит промежуточный доклад по борту Ryanair 28 июня

ОТТАВА, 25 июня. /ТАСС/. Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассмотрит рабочий документ по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Белоруссией не 25 июня, как планировалось ранее, а 28 июня. Об этом в четверг заявил корреспонденту ТАСС представитель РФ в организации Сергей Гудков.

"Как стало известно буквально только что, Совет ICAO перенес рассмотрение промежуточного доклада с пятницы на понедельник", - сказал он.

В четверг Гудков сообщил ТАСС, что Секретариат ICAO опубликовал рабочий документ по инциденту с бортом Ryanair для обсуждения его на заседании Совета организации в пятницу, 25 июня. Он добавил, что, по существу, данный документ не содержит каких-либо предварительных выводов, а созданная комиссия пока не может приступить к расследованию, так как еще не получила все необходимые материалы.

Также в четверг власти Белоруссии сообщили, что получили промежуточный доклад ICAO об инциденте с самолетом Ryanair в воздушном пространстве республики 23 мая. На прошлой неделе ICAO сообщила, что "сами факты и выводы будут изложены в последующем [итоговом] докладе Совету во время его следующей 224-й сессии, которая начнет работу 13 сентября".