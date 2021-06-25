Мексиканский регулятор одобрил использование вакцины от коронавируса Pfizer для подростков

МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (исп. Cofepris) Мексики в четверг одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей с 12 лет. Об этом ведомство сообщило в Twitter .

"Cofepris внес изменения в разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer - BioNTech; ее можно будет применять с 12 лет, - говорится в записи. - Это первая вакцина, которую в Мексике разрешили использовать для подростков".

Власти латиноамериканского государства ранее в текущем месяце заявили, что могут вакцинировать эту группу населения после завершения прививочной кампании среди жителей старше 18 лет. Ее планируется довести до конца в октябре.

С конца 2020 года хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса были привиты 28,6 млн жителей Мексики старше 18 лет, 32% взрослого населения. Полный курс прошли свыше 17 млн человек. К настоящему времени в стране было лабораторно подтверждено почти 2,49 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 231 847 инфицированных пациентов, 1,98 млн выздоровели.

Эпидемическая ситуация в целом остается стабильной, в значительной части регионов ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, находятся на минимальном уровне.