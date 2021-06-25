Специалисты за сутки ликвидировали в России 105 лесных пожаров

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 105 лесных пожаров на площади 4 317 га, продолжаются работы по тушению возгораний на площади 104 390 га, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 105 лесных пожаров на площади 4 317 га. На 00:00 мск на территории Российской Федерации действовало 210 лесных пожаров на площади 104 390 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшие число и площадь пожаров зафиксированы в Якутии, где действует 120 пожаров на площади 60 073 га на землях лесного фонда, а также два пожара общей площадью 292 га в природном парке "Ленские столбы" и заповеднике "Олекминский". В Иркутской области зафиксировано 27 пожаров на площади 36 317 га, в Красноярском крае - 11 пожаров на площади 3 974 га, в Приамурье - восемь пожаров на площади 1 332 га, в Забайкалье - 11 пожаров на площади 1 050 га. Также пожары действуют в Магаданской области, на Чукотке, в Хабаровском крае, Костромской и Архангельской областях, республиках Коми, Бурятия и Башкортостан, в Томской, Свердловской и Ульяновской областях, в Пермском крае.

Пожары тушат 4 741 человек, задействована 761 единица техники, 33 воздушных судна, еще 82 ведут мониторинг обстановки.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ. Режим ЧС введен в двух субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 57 субъектах РФ.