Магистров для технологических кружков подготовят МГППУ и Кружковое движение НТИ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) будут совместно готовить магистров для технологических кружков в рамках программы "Педагогика и психология проектной деятельности в образовании". Прием документов на нее уже начался, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"Стартовал прием документов на совместную магистерскую программу Кружкового движения НТИ и Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). В 2021 году для поступления на очную программу "Педагогика и психология проектной деятельности в образовании" выделено 17 бюджетных мест. Магистерская программа ориентирована на педагогов дополнительного образования и учителей, а также всех, кто уже работает или планирует работать в секторе дополнительного технологического образования, руководить школьными и студенческими проектами и кружками, заниматься социальным предпринимательством в сфере образования", - сообщили в пресс-службе.

Программа сочетает в себе фундаментальное психолого-педагогическое образование и погружение в инновационные образовательные форматы Кружкового движения НТИ. Студенты научатся разрабатывать образовательные программы, работать с детскими и молодежными проектными командами в качестве наставников, проводить психолого-педагогические исследования. Магистранты пройдут стажировки в проектах Кружкового движения НТИ и ведущих технологических компаниях, которые разрабатывают и продвигают новые образовательные технологии.

"Студенты нашей магистратуры изучают как теорию, так и психологические вопросы развития проектных образовательных общностей. Важная особенность программы - практико-ориентированность. Проводимые магистрантами исследования тесно связаны с тем, как они сами реализуют проектную и исследовательскую деятельность в школах, центрах дополнительного образования, собственных предпринимательских проектах", - процитировали в пресс-службе академического руководителя программы и научного руководителя Инфраструктурного центра Кружкового движения НТИ Андрея Андрюшкова.

В 2021 году состоялся первый выпуск программы "Педагогика и психология проектной деятельности в образовании" МГППУ и Кружкового движения НТИ. В своих диссертациях магистры исследовали вопросы индивидуализации образования, коммуникации в проектных командах, диагностики развития инженерных способностей, взаимодействия наставников и учащихся и другие темы, которые будут способствовать развитию проектной и исследовательской деятельности в сфере образования. Прием документов в магистратуру МГППУ продлится до 26 июля.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы "Кружковое движение". Задачи НТИ интегрированы в Национальный проект "Наука".