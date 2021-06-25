Логины и пароли как минимум 1,2 млн россиян утекли в интернет

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сервис проверки учетных данных, разработанный компанией Bi.zone, показал, что информация о логинах и паролях более 1,2 млн россиян находится в свободном доступе в результате утечек данных. Об этом сообщили ТАСС в специализирующейся на кибербезопасности компании Bi.zone (дочерняя структура Сбербанка).

"Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone помогла свыше полутора миллионам россиян проверить свои учетные данные на наличие утечек, содержащих их логины и открытые пароли. Потенциальными жертвами могли стать владельцы более 1 млн 200 тыс. контактов", - сообщили в компании.

Эксперты отмечают, что данная информация доступна не только в даркнете, но и в обычном интернете. При этом, поскольку она находится в свободном доступе, злоумышленникам даже нет необходимости ее покупать.

По мнению директора по противодействию мошенничеству Bi.zone Антона Окошкина, многие россияне используют одинаковые учетные данные для многих сайтов, поэтому их утечка может привести к взлому всех аккаунтов.

"В большинстве случаев люди привыкли использовать одинаковые логин и пароль на множестве ресурсов: от аккаунтов в социальных сетях и онлайн-магазинах до рабочих сервисов. В такой ситуации, если ваша учетная запись будет скомпрометирована на одном из них, то возрастает риск взлома всех аккаунтов", - считает Окошкин.

При этом эксперт отметил, что через несколько часов после появления утечки в публичном доступе злоумышленники начинают автоматизированную проверку учетных данных на разных сервисах. "Очень важно оперативно предупредить пользователей о компрометации их данных", - подчеркнул он.

Сервисом проверки учетных данных компании Bi.zone воспользовались уже почти 1,7 млн россиян. Сервис осуществляет проверку по набору из 5 млрд учетных данных, точно попавших к злоумышленникам и содержащих логины и пароли пользователей. База данных утечек еженедельно пополняется. Эксперты компании напоминают, что людям нужно незамедлительно сменить пароль, если они выяснили, что их данные были скомпрометированы.