В одном районе Приморья ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Власти Партизанского района в Приморском крае ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"В хозяйстве заболела одна из пяти свиней. Положительный диагноз отобранных проб подтвердили лабораторные исследования. В районе введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморского края, чуму выявили в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Ястребовка. В данный момент ветеринарные врачи проводят мероприятия по локализации и предупреждения заболевания: установлены дезбарьеры, проведена дезинфекция. В ближайшее время в деревне будет введен карантин.

С начала года в Приморском крае было зафиксировано 14 случаев АЧС. Все очаги были оздоровлены, карантин был снят. До сегодняшнего дня в крае не было действующих очагов инфекции.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.