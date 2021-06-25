Дополнительную ПЦР-лабораторию откроют в Еврейской автономной области

ТАСС, 25 июня. Еще одну лабораторию для проведения ПЦР-тестов откроют в Еврейской автономной области, где один из самых низких в стране показателей тестирования населения. Уже приобретено оборудование на сумму 38,4 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В целях увеличения охвата тестированием на новую коронавирусную инфекцию на территории области готовится к открытию ПЦР-лаборатория на базе областной больницы", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в настоящее время исследования на выявление коронавирусной инфекции проводятся на базе двух государственных медучреждений и двух частных лабораторий.

Для новой лаборатории, которая откроется в областной больнице в Биробиджане приобретено оборудование на сумму 38,4 млн рублей. На ремонт помещений выделено 6,3 млн рублей.

В среду вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщила, что самые низкие показатели тестирования на коронавирус фиксируются в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области.

"В данный момент количественный показатель по тестированию на новую коронавирусную инфекцию в регионе действительно ниже нормативного. Отчасти это снижение связано с временной остановкой одной из ПЦР-лабораторий в связи с переоформлением санитарно-эпидемиологического заключения. Возобновить тестирование на COVID-19 Центр профилактики и борьбы со СПИД должен к понедельнику, 28 июня. Мощность лаборатории областного госучреждения составляет 72 исследования в сутки", - разъяснили в пресс-службе правительства области, отметив, что ожидание результата исследований длится не более 48 часов.

По состоянию на 24 июня в области тестирование на коронавирус прошли 64 566 человек. Первую прививку сделали 20 936 человек, завершили вакцинацию 14 975. Это 29% от плана вакцинации (72 101 человек, или 60% взрослого населения ЕАО).