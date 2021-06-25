Штамм "Дельта" начал распространяться в Южной Корее

СЕУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Штамм "Дельта" коронавирусной инфекции нового типа, выявленный первоначально в Индии, начал распространяться в Республике Корея. Об этом сообщил в пятницу телеканал КBS со ссылкой на органы здравоохранения страны.

Что нам о нем известно?

Индийский штамм коронавируса. Что нам о нем известно?

По его данным, в Южной Корее на прошлой неделе было выявлено 190 случаев заражения этим штаммом коронавируса, который во Всемирной организации здравоохранения считают в два раза более заразным по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2. В этой связи власти Южной Кореи рассматривают возможность ускорения процесса вакцинации населения с учетом того, что в июле ожидается поступление в страну 10 млн доз вакцин, а в августе и сентябре - еще 70 млн.

Число жителей Республики Корея, привившихся первой дозой вакцины, на этой неделе приблизилось к уровню 30%. Благодаря этому среднее число пациентов в критическом состоянии сократилось со 170 до 135 человек в день, а коэффициент смертности снизился с 1,49% до 1,32%.

По состоянию на 21 июня в общей сложности 15 млн жителей Южной Кореи (29,3% населения) были привиты первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее правительство заключило с производителями соглашения о поставках в страну в третьем квартале в общей сложности 80 млн доз вакцин.

В настоящее время в стране применяются вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca, американской Pfizer и Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson.