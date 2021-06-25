Опергруппа МЧС прибыла в Благовещенск для помощи в ликвидации последствий наводнения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июня. /ТАСС/. Оперативная группа специалистов центрального аппарата МЧС России прибыла в Благовещенск, чтобы помочь в борьбе с наводнением в Приамурье, передает корреспондент ТАСС.

Борт МЧС со специалистами прилетел из Читы, где они контролировали устранение последствий наводнения в Забайкалье. Группой руководит первый замглавы ведомства Александр Чуприян. Планируется, что он проведет краткое совещание с губернатором, а затем облетит на вертолете подтопленные районы, а также посетит пострадавшие от воды населенные пункты.

Уровень воды в реках Амурской области продолжает подниматься, сохраняется сложная гидрологическая обстановка. По данным МЧС региона на 25 июня, в 11 населенных пунктах области подтоплен 281 жилой дом.

В области установлен режим ЧС межрегионального характера. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек.