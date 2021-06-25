Япония отправит 4 млн доз вакцины от COVID-19 Индонезии, Таиланду, Малайзии и Филиппинам

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Япония отправит на безвозмездной основе по 1 млн доз вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca Индонезии, Малайзии, Таиланду и Филиппинам. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"На следующей неделе, с 1 июля, мы намерены начать отправку по 1 млн доз вакцины AstraZeneca Индонезии, Таиланду, Малайзии и Филиппинам. Кроме того, мы дополнительно поставим по 1 млн доз вакцины Вьетнаму и Тайваню, которые уже получали от Японии партии вакцин", - сказал он.

4 июня власти Японии поставили 1,24 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca на Тайвань. После этого в середине июня еще 1 млн доз был выделен для Вьетнама.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата в настоящее время одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием продукции AstraZeneca пока не проводится.