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Эксперт заявил, что привиться от коронавируса можно с любым уровнем антител

Лучше сделать это через полгода после перенесенной болезни, отметил доктор биологических наук Александр Семенов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Человеку с любым количеством антител после перенесенной коронавирусной инфекции можно привиться, но лучше сделать это через полгода после болезни. Об этом сообщил ТАСС руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

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"Играет роль не количество антител, их может быть очень много, но они будут малоэффективными, а их качество, то есть их способность нейтрализовать коронавирус. Поэтому, в принципе, [вакцинация от коронавируса разрешена] для людей с любым количеством антител после заболевания, особенно, если прошло достаточно длительное время, хотя бы шесть месяцев", - сказал он.

С помощью прививки иммунная система получит напоминание о том, "куда конкретно надо атаковать коронавирус". "Вакцина позволяет сразу с минимальными потерями вырабатывать эффективные качественные антитела", - заключил Семенов.

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