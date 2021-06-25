Эксперт заявил, что привиться от коронавируса можно с любым уровнем антител

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Человеку с любым количеством антител после перенесенной коронавирусной инфекции можно привиться, но лучше сделать это через полгода после болезни. Об этом сообщил ТАСС руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

"Играет роль не количество антител, их может быть очень много, но они будут малоэффективными, а их качество, то есть их способность нейтрализовать коронавирус. Поэтому, в принципе, [вакцинация от коронавируса разрешена] для людей с любым количеством антител после заболевания, особенно, если прошло достаточно длительное время, хотя бы шесть месяцев", - сказал он.

С помощью прививки иммунная система получит напоминание о том, "куда конкретно надо атаковать коронавирус". "Вакцина позволяет сразу с минимальными потерями вырабатывать эффективные качественные антитела", - заключил Семенов.