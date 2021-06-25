В Сиднее объявили локдаун

СИДНЕЙ, 25 июня. /ТАСС/. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс вводят жесткие ограничительные меры в четырех центральных районах Сиднея из-за ухудшающейся эпидемической обстановки. Об этом в пятницу сообщила премьер-министр региона Глэдис Береджиклян в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

По словам главы регионального правительства, "четыре района Сиднея будут закрыты на карантин после того, как число заразившихся в мегаполисе возросло на 22 за сутки, достигнув 65". "Жители четырех районов Сиднея - Вуллары, Уэверли, Рэндвика и центрального делового квартала - должны оставаться дома, покидая жилище только в случаях крайней необходимости", - сказала Береджиклян. Также премьер отметила, что те, кто бывал в указанных районах в последние две недели, должны пройти тестирование на коронавирус и оставаться в изоляции не менее 14 дней.

С 26 июня жители указанных районов смогут покидать свои дома только для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, визита к врачу и занятий физкультурой, а также для работы или учебы, если это невозможно делать из дома. За пределами собственного жилища все, за исключением детей младше 12 лет, должны носить маски и поддерживать социальную дистанцию. В закрытых на карантин районах Сиднея прекратят работу все предприятия, учреждения и ведомства за исключением магазинов, аптек, заправок и банков. Предприятия общественного питания, осуществляющие доставку еды и продающие ее навынос, продолжат работу в обычном режиме.

Как ожидается, локдаун в центральных районах Сиднея продлится до пятницы, 2 июля, при условии, что за предстоящую неделю властям удастся локализовать вспышку и остановить или существенно замедлить распространение инфекции.

Вспышка COVID-19 в Сиднее

По данным департамента здравоохранения штата, 12 июня сотрудник международного аэропорта Сиднея заразился индийским вариантом коронавируса при перевозке экипажа одного из самолетов, прибывших из-за границы. Будучи инфицированным, он посетил несколько кафе, магазинов и торговый центр на юго-востоке мегаполиса, заразив еще шесть человек. К 21 июня число заболевших составило 11, а спустя еще три дня увеличилось до 65. Власти города объявили карантин в семи центральных и восточных районах Сиднея, а после роста числа заразившихся распространили действие санитарных ограничений на весь город и окрестные населенные пункты.

С начала эпидемии в стране выявили 30 408 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 314 человек, умерли 910. С 22 февраля в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 25 июня прививку сделали почти 7 млн австралийцев (население Австралии составляет 25,6 млн человек).