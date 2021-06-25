СМИ: Олимпийский комитет Японии в 2020 году подвергся кибератаке

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет Японии в апреле прошлого года подвергся кибератаке, в результате чего его деятельность была приостановлена. Об этом сообщила в пятницу газета Asahi.

Отмечается, что компьютеры и серверы комитета были заражены вирусом-вымогателем в период после объявления о переносе Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год. Хранящиеся на серверах данные стали недоступны. В то время многие сотрудники были переведены на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, и они долгое время не могли выполнять свои обязанности.

Атака, вероятно, была организована группой киберпреступников в финансовых целях, но в комитете заявили, что злоумышленники не выдвигали никаких требований. Также не было выявлено утечек данных.

В течение месяца Олимпийский комитет Японии поменял около 60 компьютеров и серверов. Экстренная замена оборудования обошлась в 30 млн иен ($270 тыс.).