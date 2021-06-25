Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары сохранится в Москве 25 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до 36 градусов ожидаются в Московском регионе в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 36 градусов, в ночь на субботу температура в столице опустится до 20 градусов, по области - до 17 градусов.

Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры сохранится в Московском регионе до 03:00 воскресенья. "Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в сообщении Гидрометцентра.