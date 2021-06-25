Трутнев заявил, что на Дальнем Востоке около 70% дорог не соответствуют нормативам

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Около 70% дорог на Дальнем Востоке не соответствуют нормативным требованиям. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на встрече с делегацией Франции во Владивостоке.

"Не все дороги, мягко выражусь, находятся в хорошем состоянии. Около 70% дорог находятся в ненормативном состоянии на Дальнем Востоке", - сказал вице-премьер.

Также он отметил, что плотность построенных дорог на Дальнем Востоке ниже, чем в европейской части России. "Разброс большой, но я вам его весь назову. Минимальные цифры - это в пять раз, а максимальные - в 20", - привел Трутнев данные разных организаций, проводивших исследования.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в ДФО, который занимает свыше 40% территории страны, в настоящее время составляет 125,7 тыс. км. Это 8,2% от общей протяженности автомобильных дорог Российской Федерации.

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50% является одной из задач национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Его целями также являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП.