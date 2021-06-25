В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию из-за высокого спроса

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае приостановили вакцинацию от коронавирусной инфекции из-за высокого спроса и недостатка препарата для впервые прививающихся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале .

"Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито почти 5,2 тыс. человек, основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в "Вивее", КДЦ, 11 поликлинике, 10 поликлинике, 5 поликлинике, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре", - написал Никонов.

Вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме.

Никонов добавил, что в связи с отсутствием вакцины в пятницу и субботу не работает мобильный пункт в "Арене Ерофей", в торговом центре "Броско Молл" в пятницу прививку первым компонентом сделают 80 человек, в бизнес-центре "Пушкинский" - 20 человек. "Таковы остатки вакцины. Вторые компоненты есть в достаточном количестве. В ближайшие два дня в Хабаровский край ожидается поставка 15 тысяч доз вакцины. Для того, чтобы все желающие смогли пройти сделать прививку, график работы кабинетов вакцинации будет изменен", - написал Никонов.

Мобильные пункты вакцинации в Хабаровске будут переведены на режим работы до 24:00, либо в круглосуточный режим, если будет такой запрос от населения. Кабинеты вакцинации во всех поликлиниках, после поступления вакцины, будут принимать пациентов до 20:00.