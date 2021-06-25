Организаторы рассматривают возможность обязательной вакцинации для участников ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Организаторы Восточного экономического форума (ВЭФ), который должен состояться во Владивостоке в сентябре 2021 года, рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для участников. Об этом в пятницу заявил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на пресс-подходе во Владивостоке.

"Возможность введения вакцинации, вне всякого сомнения, рассматривается", - ответил Трутнев на вопрос корреспондента ТАСС о возможности введения на ВЭФ обязательной вакцинации для участников.

Трутнев также добавил, что форум состоится, несмотря на пандемию. Никаких оснований для его отмены он не видит. "Мы готовимся. Степень ограничений, конечно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - рассказал полпред.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.