В Приморье зафиксировали суточный рекорд по числу вакцинировавшихся

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. жителей Приморья сделали прививку от коронавируса 24 июня, тогда как в среднем ранее за день вакцинировались не более 2-2,5 тыс. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В Приморье зафиксировали рекорд по количеству вакцинированных от COVID-19 за сутки. В четверг, 24 июня, прививку сделали более 5 тыс. человек. При этом средняя ежесуточная проходимость пунктов иммунизации в крае составляет 2-2,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В краевом Минздраве отметили, что всего прививку сделали 201 145 человек, вакцинацию завершили 152 176 приморцев.

"Вакцины в регионе пока достаточно. <…> За весь период прививочной кампании регион получил от федерального центра 246 434 комплекта вакцин", - отметила руководитель краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 46 170 приморцев. В связи с ростом числа зараженных региональные власти ввели ряд ограничений: заполняемость зрительных залов вновь ограничена 50%, а заведениям общепита запрещено работать в ночные часы.