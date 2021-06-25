Гинцбург заявил, что все участники исследований вакцин от COVID-19 застрахованы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Все участники клинических исследований, в том числе дети и подростки, которые примут участие в исследовании вакцины против коронавируса "Спутник V", застрахованы, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Все участники клинических исследований застрахованы, это требование действующего законодательства", - сказал ученый.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в начале июля. В исследованиях примут участие около 350 человек. В настоящее время идет набор добровольцев.