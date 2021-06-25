Эксперты заявили, что нельзя точно назвать необходимый для защиты титр антител

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Окончательных данных о том, какой титр антител гарантирует абсолютную защиту против коронавируса, пока нет. Более того, разные тест-системы могут показывать отличающиеся результаты, именно поэтому рекомендуется привиться или ревакцинироваться вне зависимости от уровня антител, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

"Во-первых, все тест-системы имеют свои референсные значения в зависимости от фирмы производителя, и до сих пор не существует каких-либо прямых корреляций, когда результаты одного теста можно сравнивать с результатами другого, - сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов. - Во-вторых, даже вируснейтрализующие тела могут не отражать напрямую своих защитных свойств по причине изменения самой структуры вируса".

По его словам, на сегодняшний день существуют лишь отдельные публикации исследований, демонстрирующие, что, с одной стороны, те, кто болел, в основном не болеют повторно, хотя такие случаи отмечаются. "С другой стороны, до сих пор не определен пограничный уровень антител в связи с разнообразием тест-систем - что считать защитным или незащищающим уровнем, поскольку о титрах говорить не приходится - в основном речь об условных единицах", - сказал Коновалов.

С ним согласен главный инфекционист Москвы Николай Малышев. "Сегодня очень много тест-систем, и не все так просто интерпретировать, поэтому для того, что отследить динамику, желательно сдавать кровь в одной и той же лаборатории. В отношении того, как долго работают антитела - через шесть месяцев сегодня нужно повторять вакцину вне зависимости от антител", - сказал он.

Антитела не заменят прививку

Эксперт добавил, что так, например, Всемирная организация здравоохранения считает, что прививки могут делаться вне зависимости от уровня антител. "Известно, что, например, от желтой лихорадки надо раз в десять лет прививаться, и не надо смотреть, высокий или низкий титр антител", - отметил Малышев.

Более того, антитела не могут гарантировать полную безопасность от вируса, утверждает генеральный директор научного центра молекулярно-генетический исследований Андрей Исаев. "К сожалению, нет ни одной научной работы, которая показала бы, что определенный уровень вируснейтрализующих антител гарантирует пациенту полную безопасность, потому что есть разные штаммы коронавируса, абсолютно разная иммунная готовность пациента к столкновению с инфекцией", - отметил он.

Исаев рассказал, что, когда вирус попадает в организм, сначала он сталкивается с интерфероновой защитой. Если интерфероновая защита хорошая , то в этом случае антитела и не понадобятся, а если интерфероновой защиты нет, то и большого количества антител может не хватить для борьбы.

"Как говорят вирусологи, вирус работает по таким же принципам, как и отравляющие вещества на войне, важны доза и экспозиция. Можно получить такую дозу вирионов COVID, например, находясь несколько часов в помещении, где делают интубацию больным с ковидной пневмонией, что никакие антитела не спасут. То есть, можно сказать, что история про заражение либо незаражения COVID это вероятностная вещь. Чем выше уровень вируснейтрализующих антител, тем меньше вероятность заболеть, но никаких гарантий в медицине мы дать не можем", - сказал эксперт.

Вакцина защитит лучше

Более стабильную защиту от вируса может дать только вакцинация, утверждает Коновалов. "Вакцины дают в целом более стабильный иммунный ответ, в том числе как было показано и против различных штаммов коронавируса. Более того, этот иммунный ответ более предсказуем и обладает большей эффективностью, чем факт перенесенной инфекции перед этим. На сегодняшний день большинство экспертных заключений сходится, что вакцинироваться должны и те, кто достоверно болел, несмотря на то, что процент повторных инфицирований у них меньше, чем у тех, кто не переносил эту инфекцию", - добавил он.

По его словам, без массового охвата вакцинацией эти люди могут и переносить инфекцию тяжело, и становиться источниками инфекции для окружающих лиц. "Поэтому в большинстве стран как медорганизациями, так и Всемирной организацией здравоохранения показано, что после перенесенной инфекции спустя несколько месяцев (в разных странах по-разному: четыре, шесть, девять месяцев) рекомендовано пройти вакцинацию даже без предварительного определения уровня антител, поскольку они не несут достоверной информации о защите человека", - отметил эксперт.

В свою очередь, Малышев также выразил мнение, что вакцина дает защиту, в которой можно быть уверенным. "По некоторым данным, антитела после прививки работают сильнее, нежели после болезни. Это еще одна причина привиться сегодня, чтобы обезопасить себя и своих близких", - сказал он.