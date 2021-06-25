Турсфера Ялты ожила после потопа

В центре города расчистка подходит к завершению - из подвалов откачивают воду, владельцы магазинов и гостиниц отмывают товар и помещения. В отеле "Бристоль", например, все сотрудники ходят в резиновых сапогах - не затопило только часть гостиницы, где находится администратор и номера.

На окраине поселка находится участок, который требует особого внимания, так как там в первый день ливней пропала женщина. Из-за потока воды и грязи были выбиты двери в летней кухне. Сквозь окна видно, что соседняя комната при этом практически не пострадала. "Иконы на стенах спасли", - предполагают военные.

В настоящее время в расчистке Ялты задействованы около 30 тыс. человек от Минобороны. Военные приехали из Владикавказа. Сразу после 20-часовой переброски в Крым они были направлены на помощь ялтинцам: откапывать дома и машины. По словам жителей, своими силами без военных им не справиться.

ЯЛТА, 25 июня. /ТАСС/. Большую часть затопленной в Крыму ливнем курортной Ялты удалось расчистить от селевых потоков, многометрового слоя ила, откачать воду с улиц и из зданий, однако работы завершены не везде. При этом туристическая жизнь в городе возобновляется: кафе и рестораны начинают работать, дворцы и музеи - принимать экскурсии, а пляжи вновь засыпаны галькой, хотя купаться из-за загрязненности воды пока нельзя.

"Уничтожена прачечная - все машинки, вся техника; только текстиля на 3 млн рублей. Первый этаж административного корпуса, там, где у нас было три отдела - юристы, маркетинг и бронирование. Там 13 компьютеров, естественно, когда начало топить, пытались что-то спасти - что успели, подняли на столы", - рассказывает директор управляющей компании, которая заведует объектом, Сергей Щеголев.

Проходя по залам ресторана, директор показал грязные после воды стены. "Хорошо, что здесь никого не было - это ил, из него невозможно выплыть, человек бы утонул. Двери держались долго, потом их просто вынесло потоком - может быть, что-то тяжелое врезалось - и ворвалась сразу большая масса воды, тут все было искорежено. Уничтожен ресторан, два зала со всей мебелью и оборудованием", - говорит он.

Из 163 номеров отеля на данный момент заселены только девять: остальных туристов распределили по другим гостиницам, рассчитываться с ними будут потом. Те, кто планировал приехать после 18 июня, отменяют брони: в гостинице не работает спа-зона, не могут обеспечить питание, нет горячей воды. "Все расходы несем сами, очень сильно выручают ребята из Минобороны, но и сами нанимаем дополнительно рабочих, правда, техники не хватает. Написали уже во все инстанции, просим помощи, говорим: дайте денег сейчас, чтобы восстановиться, а мы потом отдадим", - добавил директор.

Солидарны с ним и в кафе напротив, где от грязевого потока не пострадали только висевшие под потолком телевизоры. "В июне у нас обычно после 25-го заезды, потом передышка до числа 10-15, а теперь когда туристы будут - непонятно. Если бы был август, успели бы что-то заработать уже, были бы какие-то деньги, а так - самое начало сезона", - поделились сотрудники.

Экскурсии вместо пляжа

Администратор одного из пляжей Иван признается, что половину пляжа смыло в море. "Мы вовремя сориентировались, не потеряли ни одного шезлонга, ни раздевалки, ни мусорного бака, ни одного зонта - все успели вынести. Но половину пляжа смыло полностью в море. За двое суток все восстановили, разровняли пляж, установили назад все оборудование, сейчас мусор, который прибивает к берегу, собираем и ждем, когда посветлеет вода", - отметил он.

На данный момент на пляже в центре Ялты людей немного, в основном - семьи с детьми. Роспотребнадзор запретил купаться из-за опасности инфекционных заражений и в воде никого нет. Кроме того, спасатели предупреждают, что купание в настоящее время может быть опасным для здоровья.

Притом на главной набережной уже работают рестораны, предлагаются морские экскурсии. Как отмечают представители туротрасли, гости главного крымского курорта из-за запрета на купание стали больше внимания обращать на морские прогулки и экскурсии. С четверга вновь принимают экскурсии Ливадийский, Воронцовский, Массандровский дворцы, дом-музей Чехова в Ялте, музей Пушкина в Гурзуфе и другие туристические объекты. "Сегодня у нас людей столько, как в обычный летний день", - отметили в Ливадийском дворце.

В Крыму из-за сильных дождей 18-19 июня объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.