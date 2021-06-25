Вакцинированный глава Минздрава Киргизии заразился коронавирусом

БИШКЕК, 25 июня. /ТАСС/. Вакцинированный китайской вакциной министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Минздраве страны.

"Министр действительно заразился коронавирусом и перешел на удаленный режим работы", - сказала представитель министерства. По ее данным, состояние здоровья Бейшеналиева удовлетворительное.

Как рассказал глава Минздрава киргизскому информагентству 24.kg, коронавирус подтвержден у него лабораторным методом. Он не принимает никаких лекарственных препаратов, но пьет настойку иссык-кульского корня (актонита). "Вчера даже разговаривать не мог, сегодня уже стало легче", - рассказал министр. Три месяца назад он публично привился вакциной от коронавируса от китайской компании Sinopharm.

Весной нынешнего года Бейшеналиев на пресс-конференции объявил, что в Киргизии инфицированных коронавирусом лечат настойкой аконита, который является сильным ядовитым средством. Однако главные врачи больниц республики впоследствии заверили, что лечат пациентов исключительно по утвержденным протоколам.

С начала июня в республике ежедневно регистрируется по 700-950 новых случаев заражения. С начала пандемии в стране выявлено 118 тыс. инфицированных, 106,5 тыс. из которых выздоровели и почти две тысячи умерли. Вакцинация в Киргизии, в которой проживают 6,5 млн граждан, началась 29 марта. В стране для этого применяются российский "Спутник V" и "Синофарм". На данный момент первой дозой вакцинированы около 100 тыс. человек.

На прошлой неделе Минздрав объявил о третьей волне распространения коронавируса в Киргизии. В связи с ухудшением эпидситуации кабмин поручил Минздраву усилить готовность к приему большого количества инфицированных, а также открыть дополнительные пункты вакцинации на территории республики.