Пункты вакцинации от коронавируса открыли на базе 19 детских поликлиник в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Новые центры вакцинации от коронавирусной инфекции заработали на базе 19 детских поликлиник. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"За прошедшие несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло. На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки. Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник. Это позволит еще большему числу москвичей сделать прививку от COVID-19. Как мы обещали ранее, уже начали свою работу 19 дополнительных центров вакцинации, где принимают людей старше 18 лет", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она уточнила, что в новых центрах будут работать по две бригады вакцинации. Всего в настоящее время в Москве работают 119 таких пунктов.

Также Ракова сообщила о продлении времени работы центров. "Мы также продлили часы их работы - теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 08:00 до 22:00, а не до 20:00, как было ранее", - приводятся на сайте ее слова.

Уточняется, что график работы детских поликлиник остается прежним, открытие центров вакцинации не повлияет на их работу.