Число умерших от варианта коронавируса "Дельта плюс" в Индии увеличилось до двух

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июня. /ТАСС/. По меньшей мере семь случаев заражения новым вариантом коронавируса "Дельта плюс" подтверждены в штате Мадхья-Прадеш, двое из пациентов умерли. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Минздрава в этом штате Акаш Трипати. В четверг сообщалось об одной умершей пациентке.

Трипати отметил, что трое из семи пациентов ранее сделали однократную или двукратную прививку от COVID-19 и вылечились без каких-либо осложнений, находясь дома. Из оставшихся четырех пациентов, которым вакцина не была сделана, двое умерли после госпитализации, а двое других, в том числе 22-летняя женщина и маленькая девочка, были доставлены в больницы и выздоровели.

"Это вселяет надежду на высокую вероятность того, что вакцинация сработает даже против новейшего варианта коронавируса", - приводит слова Трипати газета New Indian Express.

Он добавил, что два невакцинированных пациента, в том числе мужчина средних лет из округа Ашокнагар и женщина из города Удджайн, умерли от инфекции в больницах, несмотря на все усилия врачей. Тесты всех семерых пациентов еще в мае были отправлены на секвенирование генома, но только сейчас стало известно, что эти люди были заражены вариантом штамма "Дельта плюс".

В четверг власти штата Мадхья-Прадеш сообщили, что секвенирование генома пациентки, умершей от коронавирусной инфекции 23 мая, показало штамм вируса "Дельта плюс". Это был первый официально подтвержденный в Индии случай смерти от такого варианта вируса.

Ранее телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники сообщил, что новым вариантом штамма коронавируса "Дельта плюс" в Индии заразились порядка 40 человек. Версия коронавируса, получившая название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. По мнению специалистов Всеиндийского института медицинских исследований, этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.