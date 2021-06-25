СМИ: всех волонтеров на Олимпиаде не успеют вакцинировать до открытия Игр

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Организаторы токийской Олимпиады практически не имеют шансов провести к открытию Игр вакцинацию всех волонтеров, которые будут задействованы на соревнованиях и других мероприятиях. Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei со ссылкой на источники в оргкомитете.

Первоначально на Олимпиаде и Паралимпиаде планировали работать примерно 80 тыс. волонтеров. Однако около 10 тыс. из них отказались от этого в первую очередь из-за беспокойства, связанного с пандемией.

Японские власти в начале июня обещали вакцинировать всех волонтеров в качестве одной из мер по обеспечению безопасности Игр. Об этом, в частности, заявляла Тамаё Марукава - министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Однако, по данным Nikkei, оргкомитет пока имеет возможность вакцинировать только 40 тыс. волонтеров. Он предпринимает меры для решения этой проблемы, однако, судя по всему, это не удастся сделать к открытию Игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.