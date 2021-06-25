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Бурматов заявил, что содержание домашних животных в РФ никогда не будет облагаться налогом

83% граждан считают своих питомцев членами семьи, отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды
Глава комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов Михаил Метцель/ТАСС
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Глава комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Владельцам домашних животных в РФ не придется когда-либо платить отдельный налог за своих питомцев. Такое мнение в пятницу выразил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире телеканала "Россия-1".

"Мне по поводу налога на домашних животных известно, что в России его не было, нет и никогда не будет", - сказал он.

"Я сразу бы хотел прекратить все разговоры на эту тему, потому что в нашей стране особое отношение к животным. У нас 83% граждан считают своих питомцев членами семьи, а членов семьи налогами не облагают", - добавил Бурматов.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды отмечал, что любые попытки ввести налоги на содержание домашних животных приведут к огромному количеству бездомных животных.

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