К суперсервису "Поступление в вуз онлайн" подключились 442 высших учебных заведения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Абитуриенты могут подать документы для поступления удалено при помощи суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг в 442 высших учебных заведения и 93 филиала, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минобрнауки. К 2023 году к нему будут подключены все государственные университеты.

"В 2020 году суперсервис был запущен в пилотном режиме, с его помощью можно было подать заявления в 54 вуза, услугой воспользовались почти 20 тыс. абитуриентов. В этом году к сервису подключились еще 388 государственных организаций высшего образования и 93 филиала. Таким образом, в 2021 году абитуриенты получили возможность через госуслуги подавать документы в 442 вуза и 93 филиала", - сообщили в пресс-службе.

При помощи суперсервиса абитуриенты могут выбрать вузы для поступления и направить заявление о зачислении с приложением копий необходимых документов на программы бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на бюджетные места и на целевой прием, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках, управлять согласием на зачисление, вносить изменения в заявление, узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

"Планируется, что к 2023 году к суперсервису подключатся все государственные организации высшего образования страны", - добавили в министерстве.

Отмечается, что при подаче заявления автоматически проверяется наличие результатов ЕГЭ. При этом если на момент подачи заявления окончательных результатов экзаменов 2021 года еще нет, то они будут переданы в вуз автоматически после опубликования.

Вместе с тем с помощью суперсервиса нельзя подать документы в университеты, где готовят специалистов, обеспечивающих безопасность страны, законность и правопорядок. Также нельзя подать документы онлайн в магистратуру и на платные места.

О приемной кампании и суперсервисе

Абитуриенты с 20 июня и до конца июля могут очно или удаленно подать документы в российские вузы для поступления, зачисление состоится в августе. Университеты могли начать принимать документы раньше установленного срока. Прием документов от абитуриентов продлится до 29 июля, дополнительные вступительные испытания, в том числе творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля.

Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" был запущен в июне 2020 года.

На совещании с членами правительства РФ 13 января 2021 года президент РФ Владимир Путин, отметив удобство работы суперсервисов на портале госуслуг, поручил активно развивать их функционал. Запуск в России суперсервисов предусмотрен национальным проектом "Цифровая экономика".