Массовые мероприятия отменили на открытых площадках в Оренбурге и Орске

ОРЕНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Культурно-массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках отменили в Орске и Оренбурге в связи с ухудшением эпидемиологоческой ситуации. Об этом сообщается на сайте администрации Орска.

"В связи со значительным ухудшением эпидемиологоческой ситуации, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), областным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение об отмене всех культурно-массовых и спортивных мероприятий на открытых площадках города до стабилизации эпидемиологической ситуации", - сказано в сообщении.

По данным администрации Оренбурга, по этой же причине праздничное мероприятие ко Дню молодежи, запланированное на 25 июня в районе автомобильного моста набережной реки Урал, отменяется.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Орска, сохраняется возможность проведение мероприятий с очным присутствием граждан на закрытых площадках, в помещениях объектов культуры, зрительных и актовых залах с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований и ограничений, направленных на противодействие распространению COVID-19.

В Оренбургской области во второй половине июня в полтора раза возросло число ежедневно госпитализируемых пациентов с коронавирусом. По данным оперштаба региона на четверг, в Оренбургской области официально зарегистрировано 46 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 149 - за прошедшие сутки. Выздоровели 42 410 человек, 1 078 пациентов умерли. Как уточнили в Минздраве области, в стационарах находятся 576 человек с диагнозом COVID-19, из них 153 пациента - в тяжелом состоянии.