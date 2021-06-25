Запись на вакцинацию от COVID-19 в Оренбургской области возросла в десять

ОРЕНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Суточный рекорд по количеству вакцинированных за сутки - 6 706 человек - установлен в Оренбургской области, а число желающих сделать прививку возросло за последние дни в десять раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Запись выросла в десять раз. Вакцинировалось 6 706 человек - суточный рекорд", - сообщила собеседница агентства, отметив, что произошло это, вероятнее всего, после призывов властей сделать прививку, а также проведенного медиками в социальных сетях флешмоба.

По данным Минздрава области, в регионе привились 284 858 человек, это более 31% от числа взрослых жителей региона.

Ранее врачи Оренбургской области назвали вакцинацию своих пациентов от новой коронавирусной инфекции лучшим подарком ко Дню медицинского работника, который отмечался 20 июня. Сделать прививку они призвал при помощи флешмоба, выкладывая в социальных сетях фото с призывом: "Лучший подарок врачу - это ваше здоровье. Сделайте прививку от COVID-19".

При этом губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании правительства во вторник поручил в обязательном порядке вакцинироваться от коронавируса всем сотрудникам областных министерств и местных администраций, сообщила пресс-служба главы региона. Также региональные власти призвали сделать прививку всех, чья работа связана с взаимодействием с большим количеством людей: социальных работников, педагогов, врачей, работников сферы обслуживания, общественного транспорта, сотрудников театров, библиотек, кинотеатров, детских игровых комнат.