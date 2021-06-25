На Сахалине сельским учителям компенсируют траты за поездки на личном автомобиле

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы единогласно в первом чтении приняли законопроект о введении в регионе компенсации затрат на поездки на личных автомобилях до места работы и обратно для учителей, проживающих в городе, но трудоустроенных в селе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного парламента.

"На заседании областной думы в первом чтении приняты поправки в закон "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области". Речь идет о компенсации проезда [до места работы и обратно до дома] учителям, проживающим в городе и работающим в сельских школах, если они добираются до работы на личном транспорте", - рассказали в пресс-службе.

Необходимость такой меры поддержки депутаты объяснили труднодоступностью некоторых сел. "В декабре 2019 года областная дума вместе с Охинским городским собранием приняли решение оплачивать из бюджета проезд в общественном транспорте учителям, проживающим в городе и работающим на селе. В связи с этим в начале 2020 года региональный парламент принял соответствующий закон Сахалинской области. Но в процессе его правоприменения выяснилось, что в некоторых селах нет общественного транспорта или расписание рейсовых автобусов крайне неудобно для преподавателей", - приводятся пресс-службой слова депутата областной думы Александра Болотникова.