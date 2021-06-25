Собаки помогут выявлять больных COVID-19 в Камбодже

ХАНОЙ, 25 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Камбоджи в июле получит 10 собак, в настоящее время проходящих подготовку для распознания инфицированных коронавирусом в Камбоджийском центре по разминированию (CMAC). Об этом в пятницу сообщила газета Khmer Times.