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Пандемия COVID-19

Собаки помогут выявлять больных COVID-19 в Камбодже

Сейчас животные проходят подготовку для распознания инфицированных в Камбоджийском центре по разминированию

ХАНОЙ, 25 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Камбоджи в июле получит 10 собак, в настоящее время проходящих подготовку для распознания инфицированных коронавирусом в Камбоджийском центре по разминированию (CMAC). Об этом в пятницу сообщила газета Khmer Times.

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"Обучение собак определять людей с COVID-19 может занимать около трех-четырех месяцев, - заявил генеральный директор CMAC Хэн Ратана. - С животными работают медицинские эксперты, чтобы обеспечить 100-процентную безопасность и отсутствие риска заражения людей и собак".

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КамбоджаПандемия COVID-19
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