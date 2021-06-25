Эксперт: штамм "Дельта" может стать доминирующим в мире

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Вариант нового коронавируса "Дельта" может стать доминирующим и распространиться во многих странах и регионах мира. Об этом в пятницу в эфире CCTV заявил сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.

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"Вполне возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли штамм "Дельта" стать господствующим в мире.

По его словам, повышенная заразительность этого штамма "способствуют выживанию вируса и его дальнейшему распространению" все более быстрыми темпами.

Ранее в этом месяце несколько случаев заражения штаммом "Дельта" было выявлено в городе Шэньчжэнь южной китайской провинции Гуандун.

По данным ВОЗ, штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах.