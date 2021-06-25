В Крыму за сутки выявили 232 случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. За сутки в Крыму выявили 232 случая инфицирования COVID-19, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"За 24 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 192 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, девять случаев завозные из-за границы", - написал Аксенов.

Лабораториями обследовано 6 096 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 142 человека, выздоровевших за весь период - 42 775 человек", - добавил глава Крыма.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более, чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 46,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 42 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.