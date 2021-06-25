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В Крыму за сутки выявили 232 случая заражения коронавирусом

Всего на коронавирус проверили 6 096 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. За сутки в Крыму выявили 232 случая инфицирования COVID-19, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

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"За 24 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 192 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, девять случаев завозные из-за границы", - написал Аксенов.

Лабораториями обследовано 6 096 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 142 человека, выздоровевших за весь период - 42 775 человек", - добавил глава Крыма.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более, чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 46,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 42 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.

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РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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