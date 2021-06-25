Превышение ПДК по сероводороду в 17,5 раз зафиксировали под Оренбургом

ТАСС, 25 июня. Экологическая служба Оренбургской области зафиксировала превышение в 17,5 раз ПДК по сероводороду в селе Южный Урал под Оренбургом. Об этом сообщается на сайте службы.

"Осуществлен отбор проб в селе Южный Урал Оренбургского района. Зафиксировано превышение норм ПДК по сероводороду в 17,5 [раз] юго-западнее иловых полей", - сказано в сообщении.

Также в 1,3 раза превышение зафиксировано в микрорайоне Авиагородок.

Ранее сообщалось, что в июне после неоднократного выявления в воздухе на территории села Южный Урал Оренбургского района превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду полицейские возбудили уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы".

По данным полиции, превышение норм предельно допустимых концентраций по сероводороду экологи фиксируют в Южном Урале с апреля 2021 года. Источником выбросов правоохранители называют иловые поля, находящиеся в непосредственной близости от населенного пункта.